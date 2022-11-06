أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 6-11-2022

استقرت أسعار الخضروات في السوق المحلي اليوم، بسبب توافر المعروض وتنوعها، مع توقعات بتحرك الأسعار مع بداية العروة الشتوية ديسمبر المقبل.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

في السوق المحلي، جاءت أسعار الخضروات في صباح اليوم كما يلي:

بصل أحمر بـ6 جنيهات، الأصفر بنحو 10 جنيهات.

الليمون البلدي 16 جنيها.

الخيار بسعر 10 جنيهات.

بطاطا حلوة 6 جنيهات.

باذنجان كبير 11 جنيها.

جزر بسعر 18 جنيها.

فلفل رومي أخضر 15 جنيها.

فلفل ألوان بسعر 21 جنيها.

بطاطس طبخ بسعر 15 جنيها.

كوسة 11 جنيها.

ثوم أبيض بلدي 20 جنيها، الأحمر البلدي بـ 28 جنيها.

كرنب أحمر 6 جنيهات للحبه

زنجبيل 120 جنيها للكيلو.

الطماطم البلدي بسعر يتراوح بين 10 و 18 جنيها.

بطاطس التحمير بسعر 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد في بداية اليوم في السوق المحلي، عبر موقع العبور لأسواق الجملة:

طماطم ما بين 2.75 إلي 5 جنيهات.

بامية بسعر 16 و20 جنيها.

بسلة ما بين 12 و20 جنيها.

السبانخ ما بين 5 و7 جنيهات.

قلقاس ما بين 4 و6 جنيهات.

ثوم ما بين 7 و11 جنيها.

بطاطس ما بين 6 و9 جنيهات.

بصل 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الكوسة ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

جزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

خيار صوب ما بين 4 و6 جنيهات، البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

بنجر 2 و4 جنيهات.

فلفل ألوان ما بين 7 و17 جنيها.

باذنجان بلدي 3.5 و5 جنيهات.

باذنجان رومي بين 3 و 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 و7 جنيهات، الصوب بين 5 و10 جنيهات.

فلفل حامي بلدي ما بين 2.5 و4 جنيهات، الصوب بين 4 و7 جنيهات.