أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 7-11-2022

لم تتغير أسعار الخضروات في السوق المحلي اليوم، مقارنة بالأيام السابقة، وسجلت الأنواع المختلفة من الخضار نفس أسعارها لعدة أيام متتالية نظرا لتوافر وتنوع المعروض بالأسواق المختلفة.

وفي التقرير التالي، نعرض أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الاثنين، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

جاءت أسعار الخضروات في صباح اليوم وفق جولة أجرتها «الوطن» في عدد من الأسواق كما يلي:

بصل أحمر بـ6 جنيهات، وسجل سعر البصل الأصفر نحو 10 جنيهات.

باذنجان سجل نحو 11 جنيها.

الليمون البلدي سجل نحو 16 جنيها.

سجل سعر الخيار نحو 8 إلى 10 جنيهات.

بطاطا حلوة سجلت نحو 6 إلى 10 جنيهات.

جزر بسعر 18 جنيها.

فلفل رومي أخضر 15 جنيها.

فلفل ألوان بسعر 21 جنيها.

بطاطس بسعر 15 جنيها.

سجل سعر الكوسة نحو 11 جنيها.

ثوم أبيض بلدي 20 جنيها، وسجل الأحمر نحو 28 جنيها.

سجل سعر الطماطم نحو 10 و 18 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الإثنين في بداية اليوم في السوق المحلي، عبر موقع العبور كما يلي:

تراوحت أسعار طماطم ما بين 2.75 إلى 5 جنيهات.

بامية بسعر 16 و20 جنيها.

بسلة ما بين 12 و20 جنيها.

السبانخ ما بين 5 و7 جنيهات.

قلقاس ما بين 4 و6 جنيهات.

ثوم ما بين 7 و11 جنيها.

بطاطس ما بين 6 و9 جنيهات.

بصل 2.5 إلى 4.5 جنيه.

الكوسة ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

جزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

فاصوليا ما بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

خيار صوب ما بين 4 و6 جنيهات، البلدي بين 2 و 4 جنيهات.

بنجر 2 و4 جنيهات.

فلفل ألوان ما بين 7 و17 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 و7 جنيهات، الصوب بين 5 و10 جنيهات.

فلفل حامي بلدي ما بين 2.5 و4 جنيهات، الصوب بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان البلدي 3.5 و5 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و 4.5 جنيه.