أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 9-11-2022

أعلن سوق العبور أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم، وأوضح الموقع الإلكتروني أسعار أبرز أنواع الفاكهة المتاحة في الأسواق في الوقت الحالي، بين الجوافة والرمان والعنب والتين والبرتقال.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور والأسواق المحلية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البلح السماني بين 3.5 و6.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الرمان بين 5 حتى 10 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكانتلوب بين 4 حتى 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكاكا بين 7 حتى 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 حتى 15 جنيها، واختلف سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

اختلف سعر كيلو الموز اليوم بين 10 و15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الرمان اليوم بين 8 و12 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكمثرى اليوم بين 12 و15 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجوافة اليوم بين 5 و9 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو العنب اليوم بين 6 و8 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها الوطن في الأسواق.