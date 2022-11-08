أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

تختلف الفاكهة في الأسواق في الوقت الحالي بين البرقوق والكمثرى والرمان والجوافة والبلح، ويحرص المواطنون على متابعة أسعار الفاكهة بشكل مستمر والمتواجد في الأسواق بالوقت الحالي، لشراء احتياجات المنزل منها وذلك لأهميتها في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة بمختلف في الأسواق المحلية وفق الجولة الصباحية التي تجريها «الوطن» في الأسواق اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

اختلفسعر كيلو الجوافة اليوم ما بين 5 و9 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 10 و15 جنيها، و اختلف سعر كيلو الرمان اليوم ما بين 8 و12 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البرتقال اليوم بين 9 و11 جنيها اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر الحالي

واختلف سعر كيلو الكمثرى اليوم ما بين 12 و15 جنيها، كما تراوح سعر كيلو العنب اليوم بين 6 و8 جنيهات، واختلف سعر الكيلو من البلح اليوم بين 5 و10 جنيهات، كما سعر كيلو الكنتالوب اليوم بين 5 و10 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق.

سعر الكيوي في الأسواق

وسجل سعر كيلو الكيوي في الأسواق 20 جنيها، كما اختلف سعر كيلو الأفوكادو في الأسوق المحلية اليوم بين 50 و60 جنيها، وتراوح سعر كيلو البرقوق اليوم بين 20 و35 جنيها، وسجل سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.