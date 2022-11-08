حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحذيرات بارتداء الملابس الشتوية

تشهد العديد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح ما بين 30 وحتى 40% مع انخفاض في معدلات درجات الحرارة وانتشار الغيوم في تلك المناطق، على عكس محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد والتي تشهد أجواء مستقرة دافئة نهارا لطيفة ليلا.

ومن المتوقع بشأن حالة الطقس اليوم في المحافظات طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة مع هطول الأمطار المتفاوتة خاصة على السواحل الشمالية للبلاد.

وتتساقط أمطار اليوم المتوسطة حسب الأرصاد عن حالة الطقس، بكثافة أحيانًا على شمال البلاد وشمال الدلتا منذ صباح اليوم وتستمر حتى وتستمر على مدار اليوم وحتى منتصف الليل.

8 محافظات تتعرض للأمطار

ومن المتوقع أن تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار مع في الإسكندرية ومطروح والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع انخفاض كبير في درجات الحرارة بمعدل 4°، حيث تسجل العظمي على القاهرة 24 درجة والصغرى 14، وأجواء تميل للبرودة نهارًا وباردة ليلاً، وهي تشبه الأجواء الشتوية.

ارتداء الملابس الشتوية

وحذر الدكتور أحمد مسعود أخصائي أمراض الصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، المواطنين بعدم التهاون في ارتداء الملابس اليوم وضرورة ارتداء الملابس الشتوية وأخذ الحيطة والحذر؛ لعدم التعرض لنزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي من بروده الطقس في الساعات الأولى والمتأخرة من اليوم، خاصة تلاميذ المدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم استقرار حاله الطقس.