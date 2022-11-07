حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار بنسبة 30% وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط وإعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع سقوط أمطار خفيفة غدا الثلاثاء على الإسكندرية، إلا أنها قد لا تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين لكونها بنسبة لن تتجاوز 30% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتصل درجات الحرارة في حالة الطقس غدا بالإسكندرية إلى 24 مئوية للعظمى والصغرى 17 درجة مئوية، ما يعني حدوث انخفاض في درجات الحرارة عن حاجز الـ20 درجة ليلا.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

ويتبع طقس الإسكندرية المضطرب استمرار ارتفاع الأمواج من «1.5 - 2 متر» مع حركة خفيفة إلى متوسطة، وهو الأمر الذي تشهده شواطئ الإسكندرية منذ عدة أيام.

تفاصيل الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية إعلان شركة الصرف الصحي استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الشركة في المناطق الساخنة، بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار ممكنة، في ظل إعلان حالة الطوارئ التي بدأت اليوم.