الأرصاد تكشف حالة الطقس بمدن القناة غدا: أمطار ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غداً بمختلف محافظات الجمهورية، منها حالة الطقس بمدن القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بمدن القناة.

أمطار خفيفة ونشاط رياح

وتضمن البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس في مدن القناة، غدًا الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، على أن يكون معتدل الحرارة نهاراً، بارد ليلاً مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً، كما توقع الخبراء أن تشهد بعض المناطق الأخرى أمطار متوسطة منها السواحل الشمالية والوجة البحرى على فترات متقطعة

حالة البحر الأحمر والمتوسط معتدلة

وتعوقت الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة في طقس غداً الثلاثاء، مع ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية