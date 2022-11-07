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حالة الطقس بالغربية غدا.. شبورة مائية وانخفاض درجات الحرارة

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:53 م | الإثنين 07 نوفمبر 2022
حالة الطقس بالغربية - أرشيفية

حالة الطقس بالغربية - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالغربية غدا الثلاثاء، موضحة وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق، ورعدية على مناطق أخرى، مع انخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس بالغربية

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، مع تكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، وتصل للضباب على شمال ووسط سيناء والدلتا والقاهرة الكبرى، وناشدت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

درجات الحرارة بالغربية 

وبلغت نسبة الرطوبة في الدلتا والقاهرة 72%، أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء على محافظة الغربية فتسجل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، كما تسجل القليوبية 24 درجة للعظمى والصىغرى 16 درجة.

وتسجل البحيرة 32 درجة للعظمى والصغرى 17 درجة، والمنوفية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والدقهلية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

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