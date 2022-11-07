حالة الطقس بالدقهلية لمدة 3 أيام.. توقعات بهطول أمطار على المنصورة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس بالدقهلية خلال الأيام الثلاثة القادمة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة بين 40 و50%، وخاصة على مدينة المنصورة، مع نشاط للرياح أحيانا وانخفاض درجات الحرارة أثناء الليل، حيث تصل العظمى إلى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس بالدقهلية غدا الثلاثاء

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية غدا الثلاثاء، معتدلة نهارا ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل، وتزيد فرصة هطول الأمطار إلى 40%.

هطول أمطار على المنصورة

وتنخفض فرص هطول الأمطار، حسب هيئة الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من المتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% إلى 40%، وتظل درجات الحرارة في نفس معدلاتها مع هدوء في نشاط الرياح.

حالة الطقس بالدقهلية الخميس

وتستمر فرض سقوط الأمطار يوم الخميس في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ولكن بنسب أقل، وتكون متقطعة، مع استمرار درجات الحرارة في نفس معدلاتها.

وأكدت محافظة الدقهلية أنها شكلت غرفة عمليات رئيسية وفرعية في المراكز والمدن لمتابعة تداعيات هطول الأمطار، واتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مع التأكيد على التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لمتابعة الأوضاع أولا بأول.