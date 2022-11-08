«الجارديان»: محادثات بين واشنطن وموسكو بشأن الأسلحة النووية نهاية نوفمبر

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلاً عن ثلاثة مصادر على الأقل مطلعة على المناقشات، أن روسيا والولايات المتحدة سيجريان محادثات بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية لأول مرة منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا، وفقًا لما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الأول قد يكون مقررًا في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل.

المحادثات مجمدة بين واشنطن وموسكو منذ فبراير الماضي

وجرى تجميد المحادثات بين الجانبين بشأن الاستقرار الاستراتيجي منذ أن بدأت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي، حتى مع استمرار سريان المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية والحد منها «Start» بشأن خفض الأسلحة النووية.

وعلمت صحيفة كوميرسانت أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان إمكانية عقد اجتماع للجنة استشارية ثنائية بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الأسابيع المقبلة، ولأول مرة، يعتبر الطرفان منطقة الشرق الأوسط مكانًا لعقده.

المحادثات قد تجرى في الشرق الأوسط

وأوضحت الصحيفة: «لم تكن هناك اجتماعات من هذا القبيل وجهاً لوجه منذ عام الآن، وتراكم الطرفان أسئلة لبعضهما البعض، من ضمانات استحالة التحويل العكسي للقاذفات الأمريكية وقاذفات الصواريخ الباليستية من الغواصات إلى استئناف عمليات التفتيش التي تم تعليقها من قبل الاتحاد الروسي.

وأضافت أن المحادثات قد تجري في الشرق الأوسط، موضحة أن موسكو لم تعد تعتبر سويسرا، المكان التقليدي، محايدة بما فيه الكفاية بعد أن فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.