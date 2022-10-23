وزير الدفاع الفرنسي: باريس حريصة على حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي ​سيباستيان ليكورنو​، حرصه على إبلاغ نظيره الروسي سيرجي شويجو، أن باريس حريصة على حل الصراع في أوكرانيا سلميا.

تحذير من روسيا موجّه إلى أوكرانيا

في الوقت نفسه، حذر وزير الدفاع الروسي نظيريه الفرنسي والبريطاني، عبر محادثات هاتفية قبل قليل، من استخدام أوكرانيا «قنابل قذرة» وحدوث أي استفزازات أوكرانية خلال الفترة المقبلة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

وتتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية بعد إعلان حليفة موسكو بيلا روسيا تجهيز جيشها، فيما تم احتجاز مواطنين روس في ألمانيا التي تعاني انقطاع الغاز الروسي في تحولات درامية في الأزمة التي بدأت خلال الربع الأول من هذا العام، وأثرت على أسعار الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي.