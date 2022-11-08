الرئيس الأوكراني: يجب دفع روسيا للمشاركة في مفاوضات سلام حقيقية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن من الأهمية دفع روسيا للمشاركة في مفاوضات سلام حقيقية، مضيفا أن بلاده بدأت بإرغام القوات الروسية على الانسحاب تدريجيا من مناطق بشرق البلاد، وفقا لما ذكلارته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، تعهد زعيم حزب «الليكود» الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ زيلينسكي، بإيلاء الأزمة الأوكرانية أهمية خاصة بعد تنصيبه رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي «شرم الشيخ»، خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر قمة المناخ «COP27» أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته بأن «موسكو» و«كييف» ستعودان إلى طاولة المفاوضات في لحظة معينة، وقال إن بلاده تريد العودة إلى السلام.

وأضاف ماكرون، أن الأمر شأن أوكراني تحديد الشروط والتوقيت عندما ستريد «كييف» العودة إلى طاولة المفاوضات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، عدم تخطيط الرئيس جو بايدن للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة الـ20، المقررة في «بالي» الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر الجاريين، وأضافت المتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيير، إن «واشنطن» تؤيد مشاركة أوكرانيا أيضا في الاجتماع، إذا كانت «موسكو» ممثلة فيه.

«واشنطن»: مبادرة الحبوب الشكل الوحيد الذي تتواصل فيه روسيا وأوكرانيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبادرة حبوب البحر الأسود هي الشكل الوحيد الذي تتواصل فيه روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر يوميا، مضيفة على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، إن تمديد «موسكو» الصفقة قد يمثل خطوة نحو التهدئة، فيما أشار رئيس الحكومة اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في حديث لقناة «أيه إن تي 1»، إلى أن بوتين مسؤول عن ارتفاع الأسعار في اليونان، وحول العالم.

بدورها، قالت مصادر، إن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين، طلبتا بشكل سري، من بعض البنوك الكبرى بينها «جي بي مورجان» و«سيتي جروب» مواصلة العمل مع بعض شركات روسيا الاستراتيجية التي لم تشملها العقوبات، رغم ضغوط من جانب «الكونجرس»، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.

كريسترسون يصل إلى تركيا لمناقشة انضمام السويد إلى حلف «الناتو»

وفي سياق متصل، وصل رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، إلى تركيا لمناقشة انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الرئاسة التركية ، قالت في وقت سابق في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه خلال الاجتماعات الرسمية، التي سيعقدها كريسترسون، اليوم الثلاثاء، سيتم استعراض العلاقات بين البلدين بجميع أبعادها.

وفي وقت سابق، كريسترسون بزيادة الجهود من أجل تبديد مخاوف «أنقرة» الأمنية فيما يتعلق بطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي«الناتو»، وقال رئيس الوزراء السويدي، إن حكومته ستضاعف الجهود لتنفيذ المذكرة الثلاثية الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا، في يونيو الماضي، على هامش قمة الحلف بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».