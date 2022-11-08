هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تمنح «مصر للمقاصة» ترخيص التوقيع الإلكتروني

وافقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، على منح شركة مصر للمقاصة، ترخيص خدمة التوقيع الإلكتروني لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.

خطة تطوير القطاع

وقال هشام مبروك، العضو المنتدب للشركة، إنّ «مصر للمقاصة» ملتزمة بتعهداتها التعاقدية، وخطة التطوير في خطوة بالغة الأهمية، لتحديث منظومة التوقيع الإلكتروني، وضمان سرية المعلومات.

أمن وسرية المعلومات

من جانبه، قال هاني المولد، مساعد العضو المنتدب للتوقيع الإلكتروني، إنّ برنامج التوقيع الإلكتروني بنظام تقني جديد، يستهدف تقديم الخدمة بأفضل شكل، وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في مجال أمن وسرية المعلومات.

تطوير أعمال مصر للمقاصة

كان رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني، عقدا اجتماعا بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل أيام، للتشاور بشأن كيفية تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.

تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة

ودعا رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تعزيز قدرات مصر للمقاصة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح، والعمل على تطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة، لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.