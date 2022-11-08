استقرار أسعار الأسماك في بورصة كفر الشيخ اليوم.. تبدأ من 20 جنيهًا

سجلت أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات البيع والشراء الصباحية داخل بورصة أسماك الرياض بمنطقة «طلمبات 7»، بمحافظة كفر الشيخ، استقرارًا سواء للأسماك النيلية أو البحرية، إذ سجل سعر أسماك البلطي 33 جنيهًا للكيلو حتى 22 جنيهًا للبلطي متوسط الحجم، بينما سجل سعر أسماك البوري الطوبار 43 جنيهًا حتى 65 جنيهًا للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، فيما تراوح البوري بين 52 و70 جنيهًا للكيلو، والبليمي نحو 45 جنيهًا للكيو.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

وأكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار أسماك الكابوريا اليوم، سجلت 45 جنيها للكيلو، والبياض 71 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر سمك المبروك 24 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو القراميط البيضاء 20 جنيهًا للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 16 جنيهًا للكيلو ،بينما سجل سعر الجمبري الأحمر اليوم من 75 جنيهًا للجمبري صغير الحجم حتى 265جنيهًا للكيلو.س

أسعار الأسماك ببورصة كفر الشيخ

كما أشار «الشامي»، إلى أن أسعار أسماك القاروص سجلت 170 جنيها للكيلو، واللوت 95 جنيهًا للكيلو، وسمك موسي 95 جنيهًا للكيلو، والدنيس 50 جنيهًا للكيلو، والحبار 155جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر أسماك السردين 45 جنيهًا للكيلو، والثعابين السمكية 140 جنيهًا للكيلو حتى 155، والوقار 152 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر السمك البربوني 70 جنيها للكيلو، وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ من أولي محافظات الجمهورية في إنتاج أسماك القراميط، والبلطي، والبوري، والدنيس بواقع 33% من إنتاج الجمهورية، علاوة علي أن الثروة السمكية تمثل نحو 105 آلاف فدان أسماك، بخلاف 112 ألف فدان هي مساحة بحيرة البرلس بالمحافظة.