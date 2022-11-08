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أوكرانيا: روسيا تعزز انتشارها في خيرسون بكتيبة قتالية من الشيشان

كتب:

أحمد عادل موسى
09:36 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
القوات الروسية

القوات الروسية

كشف الجيش الأوكراني، عن أن روسيا عززت انتشارها في خيرسون بكتيبة قتالية من الشيشان، ونفذت إجراءات تعسفية ضد السكان في زابوريجيا، بحسب ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

موسكو بدأت في بناء هياكل دفاعية حول ماريوبول

وقال الدفاع البريطاني، إن موسكو بدأت في بناء هياكل دفاعية حول ماريوبول، كما تسعى لإنشاء خطوط دفاعية عميقة بمناطق سيطرتها في أوكرانيا.

فيما ذكرت الخارجية الروسية، أن الاتصالات بين موسكو والولايات المتحدة مستمرة، وأنها ما زالت منفتحة على الحوار.

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بقلم أحمد عادل موسى