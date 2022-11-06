دوى انفجار في «أوديسا» جنوب غربي أوكرانيا

دوى انفجار في مدينة «أوديسا» جنوب غربي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها أكثر من 16 ألف عسكري، وأكثر من 63 ألف نظام مضاد للدبابات، ومليون قذيفة مدفعية إلى أوروبا، بما فيها أوكرانيا مع نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ونفذت «واشنطن»، حتى 30 أكتوبر الماضي، 845 رحلة جوية و47 للسفن و114 قطارا، وأكثر من 3.4 ألف شاحنة لنقل أسلحة ومعدات وأفراد عسكريين إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك أوكرانيا.

نقل أكثر من 84.1 ألف طن من الآليات والمعدات العسكرية

وأشارت قيادة النقل الأمريكية «ترانسكوم»، إلى نقل أكثر من 84.1 ألف طن من الآليات والمعدات العسكرية، موضحة في بيان، أن بلادها بدأت في تسليم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا في 21 يناير من العام الجاري.

ونقلت قيادة النقل الأمريكية، أكثر من 68.2 مليون طلقة للأسلحة النارية، و202 نظام مدفعية، وأكثر من 4.1 آلاف منظومة دفاع جوي و46 رادار و15 مروحية و26 زورق دورية.

وفي وقت سابق، أشارت السلطات الأوكرانية، إلى عدم تمكن شركات الطاقة من إعادة الكهرباء في العاصمة «كييف»، ورجح مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اضطرار السلطات لإجلاء السكان جزئيا عن المدينة مع قرب الصقيع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شركة «ديتك» للطاقة: الأوضاع في «كييف» باتت متوترة

وفي وقت لاحق، قال مدير أمن بلدية «كييف»، رومان تكاتشوك، إن لا توجد أسباب للحديث عن الإجلاء، مضيفا إن الأمور تحت السيطرة في الوقت الحالي، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية «ديتك»، دميتري سخاروك، أن الأوضاع في «كييف» باتت متوترة، فيما قالت شركة «أوكرنرجو»، إنها انتقلت من تقنين الكهرباء في العاصمة، و7 مناطق أخرى إلى نظام الطوارئ.

وأعربت «كييف»، عن أمل بلادها في استكمال الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي» حتى نهاية العام بعد المقبل 2024، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولجا ستيفانيشينا، في حديث لصحيفة «فيلت» الألمانية، إن الانضمام المبكر إلى التكتل، سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ.