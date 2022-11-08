وزير الرياضة: مبادرة «شباب بلد» من أهم ركائز رؤية مصر 2030

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة «شباب بلد» تُعد إحدى أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذا العام، بهدف الاستثمار في الشباب، وتمثل نموذجًا فريدًا للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.

مبادرة شباب بلد

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة «شباب بلا حدود» Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول بمدينة شرم الشيخ، حيث تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة.

وأضاف وزير الرياضة: «هذه المبادرة تعمل على تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم قادة المستقبل، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني مسهمين في خلق عالم أفضل لأوطانهم».

أشار صبحي إلى أن المبادرة تمثل إحدى الركائز الهامة لرؤية مصر 2030 التي تعمل على تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع.

توحيد الجهود الرامية إلى خدمة وتنمية الشباب

ودعا وزير الشباب والرياضة الجهات المشاركة للتكاتف من خلال توحيد الجهود الرامية إلى خدمة وتنمية الشباب بصورة أسرع وأشمل، فالشباب هم أهم عوامل التغيير الإيجابي، وبفضل إبداعهم وابتكارهم نجد حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه الشعوب، معلناً أنه سيتم تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ COY17 داخل آلية عمل منصة شباب بلد.

وزيرة التعاون الدولي: مصر تتحول للاقتصاد الأخضر

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «إن اليوم يعد يومًا مميزًا حيث يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ على مستوى القادة في مدينة شرم الشيخ، حيث تعزز مصر جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع الجهد العالمي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، مؤتمر المناخ سيشهد أيضًا توقيع اتفاق الشراكة الجديد مع منظمة الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027».

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.

أهمية مبادرة حياة كريمة

ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة كنموذج فعال وغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وأهمية تواجدها كممثلة في المجلس الاستشاري في لمبادرة شباب بلد، من أجل تعزيز الجهود المشتركة وتمكين الشباب في كافة محافظات مصر والمناطق الريفية لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

الشباب وتغير المناخ

وعقبت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس قائلة: «يلعب الشباب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ، لذا فإن عقد المجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يأتي في الوقت المناسب، نحن فخورون بأن هذه الشراكة الشبابية لديها استثمار كامل من منظومة الأمم المتحدة في مصر، جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمبادرات التي يقودها الشباب».