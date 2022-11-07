وزير الزراعة: شرم الشيخ أفضل مدينة خضراء على مستوى العالم

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مدينة شرم الشيخ باتت أفضل مدينة خضراء على مستوى العالم كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ اليوم.

وأضاف «القصير»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «CBC»، وذلك على هامش مشاركته بقمة المناخ COP 27، أن الشعب المصري والعالم بأسره تابع وقائع الجلسة الافتتاحية التي بدأت بكلمة الرئيس السيسي، وأشار فيها إلى الكثير من الموضوعات والرسائل، كان من أهمها أن تكون تلك القمة للتنفيذ.

القصير: على الدول الكبرى الالتزام بتعهداتها

واستطرد: «الرئيس السيسي طلب من دول العالم التحول من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك لأن الوقت لم يعد في صالح جميع المجتمعات، وفي حال زادت درجة الحرارة نصف درجة فقط فهذا من شأنه تغيير الكثير من وجه الحياة على كوكب الأرض، ويجب أن تتحول تعهدات الدول الكبرى إلى التزامات للدول النامية».

حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح أن نداء الرئيس السيسي لدول العالم بالسعي قدما نحو حل الأزمة الروسية الأوكرانية، نداء من رئيس مسؤول يعلم تبعات هذه الأزمة على الإنسانية والمجتمعات، التي تؤدي بدورها إلى معاناة الشعوب وأزمات الطاقة والأمن الغذائي والكثير من الأمور الأخرى.