أستاذ بعين شمس: 7 ملايين شخص بالعالم معرضين للموت نتيجة التغيرات المناخية

شدد الدكتور هشام القصاص، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس سابقًا، على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية من الدول «الصناعية، والمانحة»، للالتزام بتعهداتها التي وضعتها منذ عام 2015، كونها المتسسبة في زيادة الإنبعاثات والتغيرات المناخية، مؤكدا أنه لا بد من دعم الدول المتأثرة بهذه التغيرات، خاصة دول القارة الأفريقية، وكثير من الجذر الموجودة بمختلف أنحاء العالم.

البنك الدولي يعلن عن الحاجة لـ178 تريليون دولار لمواجهة تغيرات المناخ

وأشار «القصاص» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، إلى كلمة الرئيس السيسي التي تضمنت الحديث عن التنفيذ والأفعال لا الأقوال، بعد أن كثرت الخطابات والكلمات دون تنفيذها بالمؤتمرات السابقة، مشيرًا إلى أن البنك الدولي قد اعلن أن تكلفة تأثيرات الاحتباس الحراري خلال الـ50 عاما القادمة تحتاج إلى 178 تيرليون دولار، وأن 7 ملايين من البشر حول العالم معرضون للموت نتيجة التغيرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء.

ظاهرة جفاف الأنهار المنتشرة الآن كانت نادرة الحدوث

وأوضح عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس سابقًا، أن جفاف الأنهار بأوروبا كفرنسا والمانيا هي ظاهرة خطيرة لم تكن تحدث من قبل إلا بنسبة قليلة كل 400 عام، منوها إلى أنه «كانت هناك أجيال كثيرة متتالية لا ترى هذه الظاهرة التي أصبحنا نشاهدها بكثرة في دول عديدة»، مشيرًا إلى وجود العديد من المشكلات الناجمة عن تحرك الحزام المطر وقلة سقوط الأمطار، فضلًا عن الفيضانات التي ضربت العديد من الدول كباكستان والهند.