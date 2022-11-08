رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أول مركز خدمة عملاء في الوادي الجديد

تفقد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد فى أولى زياراته لمحافظة الوادى الجديد اول مركز خدمة عملاء للمحافظة بمركز الخارجة، يرافقه د. محسن عبد الجيد رئيس القطاع التجارى والمالى بالشركة القابضة للمياه والمهندس حسام القويشتى رئيس قطاع الوادى الجديد وفريق من القطاع المالى والتجارى بالشركة استمرار لتفقداته لقطاعات الشركة والاطلاع على سير العمل.

اول مركز خدمة عملاء

وصرح " الشرقاوى" أن مركز خدمة عملاء بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد هو اول مركز خدمة عملاء تضمها الشركة بالمحافظة لخدمة المواطنين ليخدم اهاليها بواقع ٣٠ الف مشترك .

موضحا سيادته ان مركز خدمة العملاء هو المَعنى برفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، والتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات، على أن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع، بالاضافة الى التيسير على المواطنين طرق شحن العداد والتخلص من مشكلات التراكمات وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، بالإضافة إلى آلية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.

معربا سيادته عن سعادته للاهتمام بالنظافة العامة للمركز والموقع العام موضحا ان مراكز خدمة العملاء هو بوابة الشركة الاولى لخدمة المواطنين.