«مياه أسيوط» تعقد اختبارات تحريرية لـ4474 متقدما لوظيفة مراقب أمن

تفقد اللواء هشام درة رئيس، مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إجراءات الاختبارات التحريرية المقامة اليوم للذين تنطبق عليهم شروط وظيفة مراقب أمن بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021، والتي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة، وذلك بحضور فريق قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.

الامتحانات على فترتين

وأكد رئيس الشركة أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق، موضحا أنه تجرى اليوم السبت 29 أكتوبر الاختبارات التحريرية لـ4474 متقدما لوظيفة مراقب أمن على فترتين خلال اليوم، وذلك بالصالات الموجودة بجامعة أسيوط أمام كلية الهندسة وبكلية التجارة، طبقاً للجان الواردة بالكشوف والأماكن المختلفة لأداء الامتحان.

تكافؤ الفرص بين المتقدمين

وأشار «درة» إلى أنه سيتم تقييم الاختبار في إطار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تحقيقاً لأعلى معدلات المصداقية نحو النهوض بكافة قطاعات الشركة، ومن أجل الخروج بنتيجة إيجابية للصالح العام، مؤكداً أنه لن يتم تحديد ميعاد آخر لاختبار المتخلفين عن الحضور، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الاختبار التحريري والمراحل الأخرى من المسابقة للذين اجتازوا الاختبار التحريري.