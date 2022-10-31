«مياه أسيوط» تعلن قبول 100 تظلم للمتقدمين لوظيفة «عامل»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد نتيجة فحص التظلمات المقدمة من بعض المتقدمين لشغل وظيفة «عامل» بالمسابقة رقم 4 لعام 2021، والتي سبق الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لشركة المياه بـ«فيسبوك» وموقع الشركة الإلكتروني.

الإعلان عن أسماء المقبولين

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«مياه أسيوط»، أنه سبق الإعلان عن أسماء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط بوظيفة عامل بالمسابقة رقم 4 لعام 2021، مع توضيح أسباب ذلك طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، وتم فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم الشروط، ابتداء من يوم السبت 15 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس 20 أكتوبر 2022.

الانتهاء من فحص التظلمات

وصرح «درة» أنه تم الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم الشروط والمتقدمين لشغل وظيفة عامل بالمسابقة، وقبول 100 تظلم وإضافة أسمائهم في كشوف الاختبارات والتي سيتم الإعلان عن موعدها عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة، كما تم رفض 28 تظلما من إجمالي التظلمات المقدمة مع توضيح سبب الرفض طبقاً للشروط المعلن عنها، على أن يتم تحديد موعد الاختبارات والإعلان عن كشوف اللجان ومقراتها في الفترة المقبلة عبر الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني استكمالا لإجراءات المسابقة.