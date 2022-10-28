«مياه أسيوط» تنفذ محاكاة لمتابعة جاهزية الأنفاق لمواجهة الأمطار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، سيناريو على الطبيعة بمختلف أنفاق مدينة أسيوط، لتقييم مدى جاهزية معداتها من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، لمواجهة مياه الأمطار والسيول والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.

والتأكيد على قدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار ومدى توافر المولد الاحتياطي (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائي، ومتابعة تطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، والتحقق من جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة مولد الديزل المنوط له تشغيل طلمبة الرفع في حالة انقطاع التيار الكهربي وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لمراجعة جاهزيتها واستعداداتها المبكر.

استعدادات الأمطار

جاءت المناورة بالاستعانة بعدد 12 سيارة مياه سعة 10 متر مكعب بالإضافة إلى عدد 4 سيارات سحب المياه بأقطار مختلفة كمحاكاة للتعامل الفعلي مع مياه الأمطار حال هطول أمطار غزيرة، لتأكيد الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طارئ استعداداً لفصل الشتاء للتعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، التي تعلن عنها تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

إعداد خطة محكمة

ووجه اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الفريق الأمني للشركة، وفريق طوارئ ومسؤولي الأزمات ومسؤولي السلامة والصحة المهنية ومسؤولي الحملة الميكانيكية، بأهمية إعداد خطة محكمة شاملة كافة الجهات المعاونة تعرض تصور شامل لكيفية مواجهة أي أزمة.