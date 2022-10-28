مياه أسيوط تجري محاكاة لغرق الأنفاق استعدادا لفصل الشتاء

أعلنت الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تنفيذ محاكاة لغرق أنفاق مدينة أسيوط لتقييم مدى جاهزية المعدات ومواجهة مياه الأمطار والسيول والتعامل معها بكفاءة وفاعلية والتأكد من قدرة الأنفاق على تصريف المياه ضمن الإجراءات التي تتخذها الشركة لمراجعة جاهزيتها واستعداداتها المبكرة لفصل الشتاء.

مواجهة أي طارئ

وأشارت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان إلى أن المناورة تم تنفيذها بعدد 12 سيارة مياه سعة 10م3 بالإضافة إلى 4 سيارات سحب المياه بأقطار مختلفة كمحاكاة للتعامل الفعلي مع مياه الأمطار، للتأكيد على الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طارئ استعداداً لفصل الشتاء للتعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ ومن بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء.

إعداد خطة محكمة شاملة كافة الجهات المعاونة

ووجه اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، فرق الطوارئ ومسئولي الأزمات ومسئولي السلامة والصحة المهنية ومسئولي الحملة الميكانيكية بأهمية إعداد خطة محكمة شاملة كافة الجهات المعاونة تعرض تصور شامل لكيفية مواجهة أي أزمة.