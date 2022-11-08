«أبواب الخير» وسيلة «أمل» لمساعدة الآخرين بالإسكندرية.. أشعر بسعادة الدنيا

مساعدة المحتاجين وتقديم يد العون لهم كان الهدف الذي وضعته «أمل النجار» من محافظة الإسكندرية، نصب عينيها، ولكنها أدركت أن «إيد لوحدها متصقفش»، فقررت إنشاء مجموعة من محبي فعل الخير من أجل ضمان وصول المساعدات لأكبر عدد ممكن من غير القادرين.

جروب أبواب الخير

أطلقت «أمل» على المجموعة التي انشأتها اسم «جروب أبواب الخير»، وتضم رجال أعمال وأطباء ومهندسين وشخصيات عامة، وتقدم مساعدات متنوعة ما بين تبرعات مالية وإجراء عمليات جراحية وشراء أدوية وتجهيز عرائس إلى جانب تقديم ملابس وبطاطين خلال فصل الشتاء للمحتاجين، كما تقوم هي بتوصيل المواطنين مجانا بسيارتها الخاصة من سيدي بشر إلى سيدي جابر والعكس.

«سعادة الدنيا» في تقديم المساعدة للغير

وقالت أمل النجار لـ«الوطن»: «أشعر بسعادة الدنيا حين أقدم المساعدة لمن يستحقها، وأسعى دائماً لتحري الدقة في تقديم المساعدة لتذهب لمن يستحقها، ومن خلال عملي التطوعي في جروب أبواب الخير أصبح الأمر سهلا في معرفة من يستحق المساعدة».

ومن أهم المساعدات التي تقدمها «أمل»، إجراء العمليات الجراحية وشراء الأدوية وكذلك دفع مديونيات الغارمات: «الآن بدأت تقديم مساعدة جديدة وهي توصيل الناس مجانا أثناء ذهابي وعودتي للعمل من سيدي بشر إلى سيدي جابر في سيارتي الخاصة، حيث أكون وحدي في السيارة، ولا يكلفني هذا العمل أي شيء، بالعكس أشارك في تخفيف العبء عن بعض الناس نظرا لزحام المواصلات في فترتي الصباح والظهيرة».

تتمنى «أمل» أن تنتشر الفكرة بين الجميع، لأنها ستوفر الكثير من المال للبعض، وستسهم في حل أزمة المواصلات خاصة في أوقات الذروة، بحسب حديثها.