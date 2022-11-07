عروض فنية وورش عمل لفرقة «تشوني» الإسبانية في «أوبرا الإسكندرية»

استضافت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فرقة «تشوني الإسبانية» للفلامنكو، بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك مساء اليوم الاثنين على مسرح أوبرا الإسكندرية.

ورشة عمل فلامنكو

وقدمت الفرقة الإسبانية ورشة عمل فلامنكو، ظهر أمس الأحد، وحضرها عدد كبير من مختلف الأعمار، وهي ورشة فنية تستهدف محترفي الرقص من الشباب المهتمين بهذا الفن الإسباني، والذي أدرجته اليونسكو ضمن قوائمها لتراث الإنسانية الثقافي غير مادي منذ عام 2010، وفق بيان دار أوبرا الإسكندرية.

عرض «لم الشمل»

وقدمت الراقصة ومصممة الاستعراضات أسونسيون بيريث عرض «لم الشمل» في مصر، والحائز على جائزة لوركا للمسرح الأندلسي لأفضل تأليف موسيقي لعام 2014.

ويحمل الاستعراض قيمًا ذاتية، تمثل مجموعة التجارب التي مرت بها الفنانة والتي جعلتها لحظات فريدة حتى وصلت إلى شخصيتها الحالية، مثلما ينعكس من خلال مجموعة الإبداعات الخاصة بها، والتي شكلت بمرور الوقت شخصيتها الفنية، وتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ورافق فرقة «تشوني» خلال زيارتها لمصر فنانون منهم الراقص ومصمم الرقصات فيكتور برابو، والمطرب ديفيد باستيداس، وعازف الجيتار الإسباني خوانما توريس.