مؤسسة صناع الخير توقع بروتوكول تعاون لخلق فرص عمل للنساء المعيلات

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية وفرزيانا هند ميد للبرمجيات أنهما على هامش استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي وقعا بروتوكول تعاون مشترك بهدف خلق فرص عمل صديقة للبيئة للنساء المعيلات الريفيات من خلال تطوير وتنمية مراكز استدامة لتنمية المرأة الريفية وتنفيذ خطط لإحياء الحرف التراثية.

قمة المناخ

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن بروتوكول التعاون سوف يتم من خلاله التطوير والتوسع فى إنشاء مراكز استدامة لإحياء الحرف التراثية صديقة البيئة و الصناعات الإبداعية والحرف اليدوية بهدف الوصول إلي قري منتجة في جميع أنحاء الجمهورية وغير ضارة بالبيئة تماماً.

وأشار عبد الفتاح إلى أن بروتكول التعاون مع فريزيانا للبرمجيات يستهدف تقديم أشكال متعددة من الدعم لشرائح المرأة الريفية بخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً من خلال إعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية، والعمل على تمكينها اجتماعياً أيضاً بجانب تمكينها اقتصادياً من خلال مركز لمحو الأمية وتعليم الكمبيوتر، وتقديم خدمات تعليمية لإبناءها بتنظيم دورات تعليمية مختلفة لهم كذلك تقديم خدمات رفع وعى المرأة الريفية بالقضايا المجتمعية من خلال تنظيم ندوات توعية وبرامج ودورات تدريبة على ادارة المشروعات واستثمار الوقت والتنمية البشري وعمل تثقيف صحي واجتماعي واقتصادي لهن والعمل على دعم تنفيذ المبادرات الرئاسية (حياة كريمة – مشروع تنمية الأسرة – مبادرة صحة المرأة ).

الاقتصاد الأخضر

من جانبها أكدت هدير صبيح عبد المنعم مديرة فرزيانا هاند ميد للبرمجيات أن فرزيانا ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية وتماشياً مع توجهات الدولة المصرية في خلق فرص عمل في إطار الاقتصاد الأخضر تقدم من خلال بروتوكول التعاون مع صناع الخير خبرات في مجال الاستشارات والتنفيذ والتصميم واختيار الحرف التي سوف يتم تشغيلها بالمشروع والماكينات اللازمة للتشغيل وتقديم التصميمات الخاصة بالمنتجات وإنتاج المحتوي الإلكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة و بيانات فيما يخص تنفيذ مشروع مركز استدامة.

مراكز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية

وأشارت هدير صبيح إلى أن تحديث مراكز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية يأتي مواكبا لظهور الحاجة الى مشروعات ريادة أعمال ذات طبيعة تواكب توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة في كل ما يتم التخطيط له وتنفيذه من أعمال على الأرض.