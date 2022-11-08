مدير شركة ألمانية بمؤتمر المناخ: الدول النامية تحتاج لمعرفة تكنولوجيا الهيدروجين

قال المهندس هاينز ستورم، مدير قطاع الهيدروجين الأخضر بإحدى الشركات الألمانية، إن مشاركته تأتي بناء على دعوة من قِبل الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ للحديث عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للهيدروجين في العالم، مشيرًا إلى أن الدول النامية تحتاج لمعرفة أكثر عن تكنولوجيا الهيدروجين، بينما الدول المتقدمة لديهم قدرة في تنفيذ تلك التكنولوجيا لحماية المناخ.

الدول النامية تحتاج للمساعدة والتوجيه

وأضاف «ستورم»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية آية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن الدول النامية تحتاج للمساعدة والتوجيه والإرشاد في كل ما يتعلق بتكنولوجيا الهيدروجين والتطوير الشامل له، لافتًا إلى أنه متواجد بشرم الشيخ منذ يوم 2 نوفمبر لمناقشة الأمور المختلفة المتعلقة بمؤتمر قمة المناخ.

وأشار إلى أن أهالي مدينة شرم الشيخ ودودون، فضلًا عن إعجابه الشديد بالمكان، متابعًا أن المدينة بأكملها حدث بها تقدم واضح، مشيدًا بدور مصر في هذا التحول للأخضر فضلًا عن مجهوداتها في استضافة قمة المناخ COP 27، فضلًا عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهوداته في دعوة كل قادة العالم لهذا المؤتمر.

مؤتمر المناخ سيخرج منه بنتائج جيدة

وأبدى هاينز ثقته الكبيرة في أن مؤتمر المناخ سيكون رائعا وسيخرج منه بنتائج جيدة في الإسراع بالأنشطة المتعلقة بالسياسات المناخية والتنمية الشاملة مع الهيدروجين تحديدًا، متابعًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية ثاقبة طويلة الأمد لبلده الشرق الأوسط ورفايتهما، حيث أنه رأى ذلك بصفته سائح بمصر.