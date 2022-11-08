نشرة التنسيقية.. مشاكل الفلاحين في مقدمة جولات الحوار الوطني بالمحافظات

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل وندوات ولقاءات مع أهالي المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لسماع الآراء والمقترحات ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود التنسيقية خلال تواجد أعضائها في مختلف المحافظات.

لقاء قيادات وأعضاء باتحاد العمال والعاملين بالمالية والضرائب والجمارك

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء وجلسة نقاشية مع قيادات وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في مقر اتحاد عمال مصر.

وأعرب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، عن سعادة التنسيقية بالحضور لمقر اتحاد عمال مصر، ولقاء عدد من الفاعلين في النقابات العمالية، مشيرا إلى أن رسالة الحوار الوطني تتطلب لغة جديدة، وتستهدف رفع التوصيات لمجلس أمناء الحوار الوطني.

من جانبها، أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، رغبتها في الاستماع لكافة الآراء من جانب الحضور في اللقاء، مشيرة إلى أن ذلك جوهر الحوار الوطني وفلسفته، كاشفة عن حرص التنسيقية على الاستماع لكافة وجهات النظر والمقترحات.

وأبدى النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، سعادته لوجوده في اتحاد عمال مصر، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعزيز دور الحوار الوطني على كافة المستويات، وحتي يتم رفع التوصيات المقدمة من الحضور لمجلس أمناء الحوار الوطني.

جلسة نقاشية في الإسكندرية

عقدت التنسيقية جلسة نقاشية بمحافظة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية ورموز المجتمع المدني بالمحافظة، وانعقدت الجلسة بحضور النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودكتورة نيفين عبيد منسق لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني،، وشرح قناوي محاور الحوار الثلاثة للمواطنين وتلقى أيضًا مقترحاتهم كما استمع لبعض الشكاوي التي يرغب أهل المدينة في حلها.

وأكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني على ضرورة اغتنام فرصة الحوار التي تسود المجتمع برعاية مؤسسة الرئاسة لتحقيق أكبر مكاسب منها، بما يتوجه بنا نحو مجتمع صحي ومتناغم.

جولة في جامعة الأزهر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة نقاشية بجامعة الأزهر، ضمن جولات التنسيقية التعريفية بالحوار الوطني، التي تهدف لإيضاح كافة الأمور المتعلقة بالحوار الوطني ومحاوره، في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.

واتسمت الجلسة بالتفاعل بين نواب التنسيقية والشباب المشاركين، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وعمداء الكليات وعدد من قيادات الجامعة.

جلسة نقاشية بقرية صبيح

عقد النائب نادر مصطفى جلسة نقاشية، حول المشاركة المجتمعية في الحوار الوطني وتناول اللقاء عرض عدد من المعوقات التي تواجه المواطنين خاصة المرأة والشباب والفلاحين.

واشتكى الفلاحون بشكل أساسي من مطالبة وزارة الري بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز منذ عام 2018 ومطالبتهم بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المخالفة في هذا التوقيت الصعب إلى جانب بعض المشكلات الزراعية .

كما تناول أهالي القرية مشكلات منها صعوبة إجراءات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة وتأخر استجابة الجهات الرسمية.