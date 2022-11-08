«تموين الدقهلية»: توريد 62 ألف طن أرز شعير خلال الموسم

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية اليوم بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توريد الأرز بالمواقع المعده لهذا الغرض علي مستوي المحافظة.

وأشار المهندس «شريف صليب» مسؤل منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية في بيان أن الوارد خارج المحافظة «شونة دويده الشرقية» 263 طن و 425 كجم وعليه يكون إجمالي وارد المحافظة من الأرز الشعير «62516 طن و 688 كجم»من الأرز الشعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد وحتى تاريخه.

إلزام مزارعي الأرز توريد طن عن كل فدان

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان ما يتم توريده من الأرز الشعير يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعه من تاريخ الاستلام الفعلي للمحصول، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التموين قرارًا بإلزام مزارعي الأرز توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل ‏25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.‏

مواصفات الأرز الشعير

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك توجيهات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.