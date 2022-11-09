حظك اليوم برج الثور الأربعاء 9-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يمتلك تفكيرا منطقيا وسليما في أغلب المواقف التي تواجهه، فهو غالبا ما يلجأ له المقربين لطلب النصيحة منه عند الوقوع في مشكلات مختلفة، أو في حالة الحاجة لاتخاذ قرارات هامة، فهو شديد الكرم في التعامل مع الأشخاص من حوله.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بالواقعية في التعامل مع الحقائق، فهو يكره الخيالات أو الافتراضات، كما أنه يمتلك قدرة على وضع الاستراتيجيات والخطط بتفاصيل واضحة، فهو لا يخاف الانتظار ويفضل التفكير في الأمور بدقة عالية.

وجاء حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا، وتكون الأفضل في حياتك المهنية، ما يجعلك تشعر بالسعادة في عملك؛ إذ أن أهدافك تتحقق بشكل أسرع وتكون الأفضل بحياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتحقق لقاءات ناجحة تجعلك تشعر بالسعادة، ما يجعلك تكون الأفضل في حياتك العاطفية، وتقض أوقاتا سعيدة بعيدا عن الضغط اليومي، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.