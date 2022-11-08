حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور شديد الثقة بنفسه، مثابر بدرجة كبيرة لكي يحقق ما يريد، فهو يكره التغييرات المفاجئة في حياته، ويحب أن تسير بهدوء وتروي دون أي تسرع أو استعجال، ويحب الاستقرار أسريا ومهنيا.

يتمتع مولود الثور بشخصية قوية تمكنه من تحقيق طموحاتة المهنية بشكل واضح وسريع، ويرفض أن يصاب باليأس أو الإحباط، يحب الرفاهية والراحة يعشق الطبيعية، يكره تعرضه لأي من أنواع الضغوط سواء على المستوى الأسري أو المهني.

ومن خلال السطور التالية، تقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في محور برجك يمدك بالقوة والثقة، ويجعلك تفعل ما تشاء، لذلك انطلق بشكل كبير في تحقيق طموحاتك ومشروعاتك، لكن مع توخي الحذر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، التي يتعرض لها اليوم مولود برج الثور، فإنها تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك، قبل لقاء الطرف الآخر، وأعمل على أن تتعامل برقة ولطف اليوم، وتكون جذابا بدرجة كبيرة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.