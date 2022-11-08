حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تتغير يوميًا الخرائط الفلكية الخاصة بالأبراج السماوية بسبب تغير حركة الكواكب والنجوم في منازل الأبراج، ما يجعل الكثيرين يتابعون يوميًا توقعات حظك اليوم في بداية اليوم.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم لكل برج من الاثني عشر برجا على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الحمل 8-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل يكون حظك اليوم: خسوف القمر في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية تفاديا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحمل 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزلك الثامن يساعدانك على الاقتراب بلطف ممن تحب.. حاول أن توجه طاقتك لإصلاح علاقاتك.

حظك اليوم برج الثور 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر ببرجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور.. تأن في خطواتك.

حظك اليوم برج الثور 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

تحكم اليوم في انفعالاتك.. فإن مواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-11-2022 على الصعيد المهني

يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

خسوف القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا، وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

حظك اليوم برج السرطان 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم برج السرطان 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

يساعدك الفلك أن تعبر عن مشاعر إيجابية وتستمتع بوقتك مع من تحب.

حظك اليوم برج الأسد 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر معاكس وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج الأسد 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج العذراء 8-11-2022 على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم برج العذراء 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

خسوف القمر بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

حظك اليوم برج الميزان 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم برج الميزان 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم برج العقرب 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

حظك اليوم برج القوس 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك، ولا تهمل أي عارض.. نظّم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجدي 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم برج الدلو 8-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يدفعك اليوم لعدم التساهل، وعليك بالسيطرة على انفعلاتك، وركّز على العمل بدقة.

حظك اليوم برج الدلو 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

خسوف القمر معاكس، وقد يصيبك اليوم بالقلق أو تميل لاسترجاع ذكريات حزينة.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.

حظك اليوم برج الحوت 8-11-2022 على الصعيد المهني

خسوف القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الحوت 8-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحظ يدفعانك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.