وكيل «تضامن كفر الشيخ»: نسعي لتوفير أوجه الرعاية للأطفال الأيتام

تفقدت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، دور رعاية الأطفال الأيتام، بمركز ومدينة كفر الشيخ؛ للتأكد من جودة العمل، وتقديم الرعاية الكاملة للأطفال الأيتام، والالتزام الكامل من جميع العاملين بحُسن معاملتهم ورعايتهم.

ترأست اللجنة، حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من إسلام أبو زيد، مدير الشئون القانونية، والدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير المكتب الفني، وماجدة عبد الله، مدير الأسرة والطفولة بالمديرية.

الاهتمام بالأطفال الأيتام بدور الرعاية

ومن جانبه، قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن الجولة التفقدية لدور رعاية الأيتام تأتي انطلاقًا من توجيهات الدولة المصرية بالاهتمام بالأطفال الأيتام بدور الرعاية، ومتابعة وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، وتنفيذًا لخطة عمل المديرية، والتي حرصت فيها على تكثيف المتابعة للأطفال الأيتام بدور الرعاية.

وأكد «مسلم»، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأطفال الأيتام، وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

جدير بالذكر، إن مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ لديها لدينا 7 دور رعاية على مستوى محافظة كفر الشيخ، منها 4 دور داخل مركز ومدينة كفر الشيخ، ودار رعاية بمركز بيلا، ودارين للرعاية بمركز دسوق.