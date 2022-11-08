ضبط كبدة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة مركز مطوبس، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد 101 أطباق معبئة وبها كبدة مجمدة، ولحوم مفرومة مجمدة، ولحوم قطع مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن المضبوطات 25 كجم.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة اللجنة المُشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، والطب البيطري، والصحة، بقيادة إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور على الفتياني، مدير عام إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس، وسعد حلبية، مراقب اول أغذية بالإدارة الصحية بمطوبس.

جاء ذلك، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير عام إدارة المجازر بكفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.