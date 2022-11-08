انتشار «سكوتر الإسعاف» بشرم الشيخ.. و«فودة»: يصل للمريض في دقيقتين

دراجات كهربائية صغيرة تلفت نظرك فور رؤيتها في شوارع شرم الشيخ، يقف المسعفون إلى جوارها وعلى ظهرهم حقيبة الإسعافات الأولية للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ.

لفتت الدراجات الكهربائية الصغيرة، الأنظار بعد انتشارها في عدة مناطق في مدينة شرم الشيخ، جميعها يصعب على السيارات التحرك فيها بسهولة لتأمين ضيوف قمة المناخ، الذين توافدوا على مدينة السلام منذ أيام لحضور القمة 27.

أماكن انتشار الإسعاف

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدراجات المخصصة كإسعاف طوارئ تنتشر في منطقة خليج نعمة والسوق القديم وبعض شوارع المدينة السياحية.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك انتشارًا لهذه الدراجات في المنطقة الخضراء وفي المنطقة الزرقاء، وتهدف إلى التدخل العاجل والوصول إلى أي حالة في خلال دقيقتين والتعامل معها لحين وصول أسرع سيارة إسعاف للمكان.

وتتيح الدراجة الكهربائية للمسعف الوصول إلى الحالة في وقت قصير مع قدرته على تقديم كافة الإسعافات الأولية المختلفة من معالجة الجروح أو تثبيت الكسور المختلفة؛ لحين أو التعامل مع حالات الإغماء وتقييم الحالة لنقلها من عدمه

رئيس الإسعاف: نموذج سيتم تعميمه

وقال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن الدراجة الكهربائية، إحدى الخطوات التي واكب فيها المرفق توجهات الدولة في الاعتماد على الطاقة النظيفة والحافظ علي البيئة.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف المصرية،، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراجات انتشرت في مدينة شرم الشيخ للتجربة، على أن يتم تعميمها في بعض المدن خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد نجاحها.