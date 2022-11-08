أمين سر «محلية الشيوخ»: السيسي وضع روشتة لتجاوز الأزمة المناخية

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ، لتنفيذ تعهدات المناخ COP27، التي وضعت زعماء العالم أمام مسؤولياتهم، من أجل توحيد الجهود وتعزيز قيم التعاون والعمل المشترك بين دول العالم في شتى المجالات، من أجل حياة أفضل لشعوب العالم الذين يشتركون في مصير واحد، وهدف واحد.

مواجهة التغيرات المناخية

قال صبور في بيان له إن الرئيس أكد على أن مواجهة التغيرات المناخية ليست بالمستحيل، فقط تحتاج الإرادة والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعات المناخ إلى واقع ملموس، والتفكير في مصير الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى، من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها، فراح ضحيتها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات لتجسد معاناة الإنسانية في أقسي صورها، لافتا إلى أن هذه الكلمة كانت محاولة لنقل معاناة ملايين البشر حول العالم.

روشتة تجاوز الأزمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع على مائدة زعماء العالم روشتة لتجاوز الأزمة المناخية، من خلال التنفيذ السريع والفعال والعادل، واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة، مشددا على أهمية تسمية هذه القمة بـ«قمة التنفيذ»"، باعتباره الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله، كافة الجهود والمساعي.

إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

وشدد صبور على أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعماء العمل بالعمل من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة عكست حرص مصر على تحقيق السلام العالمي، والتأكيد على حق الشعوب في أن تتمتع بالأمن والاستقرار، مؤكدا أن الدعوة جاءت في توقيت مناسب بعد شهور من نزيف الخسائر المستمر، وهو ما يتطلب موقفا عالميا جادا لوقف النزيف.