«الإنتاج الحربي»: تطوير معالجة صرف شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الوزارة تعاونت ﻣﻊ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع شركة نالكو ووتر الأمريكية، لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ، في إطار سعي أجهزة الدولة للوصول بمدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء في ضوء استضافة مصر فعاليات مؤتمر قمة تغير المناخ COP27، وفي إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

تطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة مياه شرم الشيخ

وأضاف صلاح في تصريحات إعلامية، أنّ تطوير نظام المعالجة بالمحطة أدى إلى القضاء ﻋﻠﻰ التحديات البيئية التي واجهتها، لافتا إلى أنّ أهمية المحطة تكمن في كونها خاصة باستراحة الطيور المهاجرة «الحوامة» خلال رحلة هجرتها في فصليّ الربيع والخريف من كل عام.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنّ تطوير المحطة شمل تطبيق تكنولوجيا «البيوريت» لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطة المعالجة بشرم الشيخ، مؤكدا أنّ استخدام مادة البيوريت تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم، بالتعاون مع المهندس زياد عمران صاحب الابتكار العالمي، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع شركة «نالكو» الأمريكية لتصنيع هذه المادة بمصر والتي تعد مادة آمنة على صحة الإنسان.

وشدد على أنّ المياه في قلب العمل المناخي، ما دفع مصر إلى السعي لدمج محور المياه للمرة الأولى على الإطلاق في مؤتمر قمة تغير المناخ، كما شدد على أنّ المؤتمر يتيح الفرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بتغير المناخ.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ التطبيق يعد الثاني في مصر لاستخدام هذه المادة، حيث سبق الاستعانة بتلك المادة الحديثة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان والذي كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، مضيفا أنّ هذا النجاح هو نتاج مجهودات بُذلت لمدة عامين تقريبا شملت العديد من التجارب المعملية والحقلية والخضوع لتقييمات والحصول على موافقات من عدة جهات متخصصة بالدولة منها اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان والمركز القومي للبحوث وجهاز تنظيم مياه الشرب بهدف الوصول إلى أفضل الطرق الآمنة التي تمكننا من معالجة المياه لإعادة استخدامها في العديد من المجالات لتنفيذ خطط التنمية التي وضعتها الدولة، مثنيا على الجهود التي بذلتها الجهات المعنية ليخرج مؤتمر COP27 بهذا الشكل المشرف الذي يليق بمصر ومكانتها.

تنقية المياه من الطحالب

من جانبه، أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر - في تصريحاتٍ له - إلى أنّ الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي حيث تقوم هذه المادة «البيوريت» بتنقية المياه من الطحالب ومعالجتها.

وأعرب عمران، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجية هائلة، تساعد على نجاح التعاون، مشيدا بما تتمتع به شركات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقا للمقاييس العالمية.

وأكد سعادته بالمشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، من خلال التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات معالجة المياه في مصر، لافتا إلى شعوره بالفخر للمشاركة في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، من خلال تطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ التعاون بين الإنتاج الحربي و«نالكو ووتر» نموذج ناجح للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، يعكس تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتأكد بتعاون الوزارة والشركة الأمريكية ﻣﻊ وزارتيّ الإسكان والمرافق والبيئة ومحافظة جنوب سيناء لتطوير نظام المعالجة بمحطة شرم الشيخ.

تعزيز مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة

ولفت إلى أنّ التكامل بين كل المؤسسات بالدولة هو الاتجاه الذي تتبناه مصر حاليا لتعزيز مسيرة التطوير والتنمية بالجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي من ناحية تمتلك العديد من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية، ومن ناحيةٍ أخرى تمتلك شركة «نالكو ووتر» خبرات متميزة في مجال تطوير تكنولوجيا معالجة المياه وتوطين تصنيع مستلزماتها، ما ساهم في تمهيد الطريق إلى نجاح الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأضاف بكر، أنّ التعاون بين الإنتاج الحربي وشركة «نالكو ووتر» في مجال تطوير تكنولوجيا معالجة المياهـ يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مختلف المجالات في ضوء مؤتمرات «مصر تستطيع» التي عقدتها وزارة الهجرة وخاصة النسخة السادسة التي أقيمت خلال العام الجاري تحت اسم «مصر تستطيع بالصناعة».