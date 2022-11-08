الخبير الاقتصادي علي الإدريسي: عملة الـ100 جنيه الخاصة بمؤتمر المناخ ليست للتداول

احتفالا بانطلاق قمة المناخ «COP27»، أطلقت الحكومة المصرية عملة تذكارية فئة الـ 100 جنيه، تأكيدًا على أهمية الحدث الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم، ولذلك جاءت العملة الجديدة تحمل شعار مؤتمر المناخ، تزامنًا مع الحدث الدولي الضخم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صور 100 جنيه مؤتمر المناخ، وسألوا عما إذا كان سيتم تداولها أم لا.

100 جنيه مؤتمر المناخ

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن العملة الجديدة لمؤتمر المناخ فئة الـ100 جنيه، تأتي ضمن العملات التذكارية والتي غرضها الرئيس توثيق حدث تاريخي من ضمن الأحداث التي تمر على الدولة المصرية، وهو ما حدث أكثر من مرة في أحداث سابقة، مثل افتتاح قناة السويس الجديدة.

قيمة 100 جنيه الخاصة بمؤتمر المناخ

وأضاف «الإدريسي» في حديثه لـ«الوطن»، أن العملات التذكارية والتي من بينها 100 جنيه خاصة بمؤتمر المناخ لا يجري تداولها بين الأفراد أو داخل النشاط الاقتصادي، ولكن يكون الغرض منها توثيق للحدث أو الفعالية المهمة المقامة، لافتًا إلى أن اختيار الشكل والقيمة النقدية لها تكون بنسبة كبيرة بناء على الحدث، وهي أمور لا ضوابط محددة لها، لكنها في النهاية تأتي لإظهار نجاحات الدولة سواء بإطلاق مشروع جديد، أو استضافة قمة مثل COP27.

حقيقة تداول 100 جنيه مؤتمر المناخ

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأهم من ذلك هو الرد على الشائعات التي تروج لأن عملة 100 جنيه مؤتمر المناخ متداولة أو سيتم تداولها في السوق، خاصة وأن بعض الناس قد لا يفهم أنها عملة تذكارية، ويعتقدون أنها قد يتم تداولها، وهو كلام غير صحيح، والدولة والبنك المركزي لم يذكروا ذلك، لافتًا إلى أن العملات التاريخية موجودة منذ فترات طويلة.