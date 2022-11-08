السيدة الأولى لجمهورية قبرص تزور «سانت كاترين» على هامش COP27

زارت السيدة أندري إناستسياديس السيدة الأولى لجمهورية قبرص، منطقة آثار سانت كاترين، على هامش زيارتها إلى مصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والمقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ.

زيارة الشجرة المقدسة

واستقبل السيدة الأولي، أحمد عادل مدير شؤون مناطق آثار سانت كاترين، واصطحبها في جولة بدير سانت كاترين، أحد أهم الآثار البيزنطية الفريدة في مصر والعالم، ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن السادس الميلادي على يد الإمبراطور جستنيان، ويضم شجرة العليقة المقدسة الذي كلم الله نبيه موسى عندها.

كنيسة التجلي والمسجد الفاطمي

كما شملت الزيارة كنيسة التجلي، التي تضم أقدم فسيفساء من القرن السادس الميلادي، والمسجد الفاطمي، ومكتبة دير سانت كاترين ومعرض الأيقونات المقدسة.

جدير بالذكر، أن عدد من المواقع الآثرية والمتاحف المصرية، شهدت على مدار اليومين الماضيين توافد الوفود الرسمية المشاركة بالمؤتمر، معربين عن حرصهم الشديد على زيارة المواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم بمصر، وسعادتهم البالغة بزيارتها وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة.