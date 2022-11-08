«الهجرة»: مشاركة 6 من شباب المصريين الدارسين والباحثين بالخارج في COP27

قادمون من كافة دول العالم، حاملين رؤاهم وأفكارهم للمشاركة في قمة «تنفيذ التعهدات»، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop27، والتي جاءت تحت شعار «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات»، ليحجز 6 من شباب المصريين الدارسين بالخارج والمتخصصين بالمجالات البيئية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، أماكنهم وسط تواجد دولي عالمي ملئ بالخبرات.

من جانبها، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن مشاركة عدد من الشباب المصريين الدراسين بالخارج، والباحثين في مجالات التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، في جلسات المؤتمر الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «مؤتمر المناخ »Cop 27، لتقديم مقترحاتهم إلى الجهات المعنية، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بما تشهده مصر من فعاليات وخطط للتنمية.

الطاقة النظيفة والتحول الرقمي

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الجلسة النقاشية، ستشهد مشاركة 6 من أبنائنا المصريين في الخارج، بمجموعة أبحاث تركز حول تقليل تأثيرات ثاني أكسيد الكربون في المصانع، والتقاطه وتخزينه، إلى جانب استعراض تجربة الربط بين تقنيات التحول الرقمي لمواجهة التغيرات المُناخية، وكذلك دراسة ردود الأفعال الناجمة عن تلك التغيرات، وتداعياتها على العالم، بجانب تقديم حلول مبتكرة وتطبيقها في مصر، بالإضافة إلى مناقشة مصادر الطاقة المتجددة، ومستقبلها في مصر، بجانب طرح سبل الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية من الرياح والشمس، وغيرهم من مصادر الطاقة النظيفة.

حلول لقضايا المناخ

وأوضحت أنه مع إعلان استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ COP27، بدأ العمل للاستفادة من الحدث الدولي الذي تشهده مصر، ووضع حلول لقضايا المُناخ، التي تؤثر بشكل كبير ومستمر على قضايا الهجرة عالميًا، وبالتأكيد علينا نحن أيضًا، لما تمثله تلك التغيرات من تهديدات للبيئة وفرص العمل للشباب، ما يستوجب توحيد الجهود لمواجهته، والحدّ من آثاره.

جندي: نسعى لوضع حلول لقضايا المُناخ

وأكدت حرصها على نقل خبرات المصريين بالخارج، ودعم تواصلهم مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية في مجالات الطاقة، ومن بينها مشروعات الهيدروجين، والأمونيا الخضراء، وتمكين استخدامات الطاقة المستدامة لدعم أهداف الحياد المناخي، وإنتاج الطاقة النظيفة، بما يفي احتياجات الدولة المصرية.

وقالت وزيرة الهجرة أن علمائنا وباحثينا بالخارج لا يألون جهدًا في تقديم علمهم وخبراتهم في دعم القضايا المختلفة، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على دعم الشباب في مختلف المجالات العلمية والبحثية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، خاصة وأن لدينا في الخارج ثروة علمية نعمل جاهدين على استثمارها ونقل خبراتهم، ما يضيف لقوتنا الناعمة، ويسهم في نقل الخبرة والمعرفة التي نحتاجها لتوطين الصناعات.