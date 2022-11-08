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مكاتب التمثيل العسكري المصري في الخارج تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب:

محمد مجدي
11:25 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
مكاتب التمثيل العسكري المصري في الخارج تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج، بذكرى انتصارات أكتوبر، عن طريق تنظيم احتفالات رسمية، وبحضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين والجاليات المصرية بدول الاعتماد، ترسيخا لهذا اليوم العظيم، يوم النصر والكرامة، وتخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقدّموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب المصرى العظيم والأمة العربية بأسرها، وذلك إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.