مكاتب التمثيل العسكري المصري في الخارج تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري في الخارج، بذكرى انتصارات أكتوبر، عن طريق تنظيم احتفالات رسمية، وبحضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين والعسكريين والجاليات المصرية بدول الاعتماد، ترسيخا لهذا اليوم العظيم، يوم النصر والكرامة، وتخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة، وقدّموا أرواحهم من أجل الوطن والشعب المصرى العظيم والأمة العربية بأسرها، وذلك إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.