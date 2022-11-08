«العربي للطاقة المستدامة»: حضور 110 من قادة العالم قمة المناخ مؤشر للخروج بنتائج إيجابية

قال المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة، إن حضور 110 من قادة العالم بمؤتمر المناخ COP 27 مؤشر جيد جدًا للخروج بنتائج إيجابية، والوصول لمرحلة التنفيذ، بعد وضع الاتفاق بباريس عام 2015، ووضع الخطة بجلاسكو العام الماضي، مشيرًا إلى أن هناك متطلبات كثيرة للغاية للوصول إلى التنفيذ أهمها النواحي التمويلية.

فعاليات COP 27 تعطي مؤشرا إيجابيا لتنفيذ الاتفاقيات

وأضاف «الطاهر»، في حوار مع الإعلاميتين جومانة ماهر ومنة الشرقاوي ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على «الفضائية المصرية»، أن الرؤية المطروحة باليوم الأول من COP 27 بعد اليوم الإجرائي تعطي مؤشرا بإتمام الاتفاقات والخروج بخطوات إيجابية جيدة، مشيرًا لجهود الدولة لمصرية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار الخطة الموضوعة من وزارة الكهرباء الخطة 2035..

استهداف مصر لاستغلال الطاقة المتجددة يعني تقليل استخدامها للوقود الأحفوري بنسبة 42%

وأوضح عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة أن استهداف مصر إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يعني تقليلها من استخدام الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري بنسبة 42%، وهو يمثل أحد الإنجازات التي قامت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ترتب عليه قيام عدد كبير من المشروعات القومية الناجحة، ويعد أهمها مجمع بنبان بأسوان رابع أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم، وأطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.

الكهرباء تدرس استخدام طاقة الرياح بخليج السويس

وأشار إلى أنه يتم حاليًا دراسة مشروعات خاصة بالرياح الموجودة بخليج السويس ضمن جهود وزارة الكهرباء والطاقة، لاستكمال الجهود التي تمت بالأعوام السابقة بمنطقة الزعفرانة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة المصرية للتحول إلى الطاقة النظيفة ظهر على أرض الواقع.