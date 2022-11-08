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السيسي ومحمد بن زايد يشهدان توقيع اتفاقية إنشاء أكبر مشروع لطاقة الرياح

كتب:

محمود البدوي
11:46 ص | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي محمد بن زايد توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر.

رئيس الإمارات: سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة

وقال الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «شهدت والرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط، سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة».

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