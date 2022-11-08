الدي جي العالمي «تيستو» يطلق أغنية جديدة مع تيت ماكراي في دبي

أطلق الدي جي العالمي «تيستو» أغنيته الجديدة التي حملت اسم «10:35» بمشاركة النجمة العالمية تيت ماكراي، وهو العمل الذي تم تصويره على طريقة الفيديو كليب في أتلانتس ذا رويال، مع مشاهد تخطف الأنفاس لفخامة المكان وسحر دبي الغني عن التعريف.

فيديو كليب الأغنية

وعرض الفيديو كليب الخاص بالأغنية 10:35 لأول مرة بالتزامن على MTV Live وMTVU في ساحة التايمز سكوير في الولايات المتحدة الامريكية ، والأغنية مستوحاة من التجربة المميزة التي يعكسها المكان، بعد أن شكل رمزا جديدا لمدينة دبي، وهذا ما يعكسه عنوان الأغنية 10:35 أي التوقيت الذي يفصل بين النهار والليل.

تيستو يتحدث عن أغنيته الجديدة

حول هذا العمل يقول تيستو إنه كان متحمسا بشكل كبير لهذه التجربة، وأراد أن يقدم مع تيت ماكراي أغنية تعكس الطاقة المميزة التي يحصل عليها من يزور المكان وهو فخور جداً بهذه الأغنية.

ووقع الاختيار على النجمة تيت ماكراي كونها عاشت لفترة من الزمن في الشرق الأوسط وتمكنت بصوتها أن تقدم هذا المزيج المميز بين الشرق والغرب.

سعادة تيت ماكراي

وأبدت تيت ماكراي سعادتها بالتعاون مع تيستو وتقديم هذا النوع الجديد من الموسيقى، مشيرة إلى روعة الفيديو كليب وجمال المكان الذي تم فيه تصوير العمل، وهو شيء يفوق الخيال.

ويصدر تيستو ألبوم Drive، في 24 فبراير 2023 وقد تم اختيار سباق الفورمولا وان للترويج له كونه سيكون بمثابة جولة على روائع موسيقية جديدة تعكس تفاصيل الحياة اليومية.