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وزيرة الثقافة تنعى الدكتور زين نصار: أهم أساتذة النقد الموسيقي

كتب:

إلهام زيدان
01:59 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
الدكتور زين نصار

الدكتور زين نصار

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور زين نصار، المؤرخ الموسيقي وأستاذ النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت صباح اليوم.

وقالت وزيرة الثقافة، إننا فقدنا واحدا من أهم المؤرخين الموسيقيين، الذي يُعد أهم أساتذة النقد الموسيقي عبر سلسة كبيرة من الكتابات في كبرى المجلات المتخصصة مصريا وعربيا في مجال الموسيقى، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

أبرز المعلومات عن الدكتور زين نصار

يذكر أن الدكتور زين نصار، من مواليد القاهرة عام 1942، حصل على ليسانس التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية بالقاهرة، وحصل على ماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980، ودكتوراه في الفنون تخصص النقد الموسيقي عام 1986، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالجيزة.

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بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.