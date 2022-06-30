هاني شاكر يحارب الانفلات الموسيقي بمعارك فنية.. انتهت بالاستقالة

معركة طويلة خاضها الفنان هاني شاكر ضد مؤدي المهرجانات والانفلات الموسيقي الذي شهده الوسط الفني خلال الآونة الأخيرة، وذلك بدوره كنقيب سابق للمهن الموسيقية، انتهت باستقالته على الهواء في مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات التليفزيونية.

سبب استقالة هاني شاكر

استقالة هاني شاكر جاءت على غرار التجاوزات التي حدثت في مؤتمر الصلح بين شعبة الإيقاع ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عودة الأخير للغناء مرة أخرى، وحصوله على كارنيه الموسيقيين قبل اعتذاره للشعبة عن الإساءة التي بدرت منه تجاههم، الأمر الذي وصل إلى حد المشادات الكلامية بين الطرفين في حضور هاني شاكر، الأمر الذي جعله ينسحب على الفور ويعلن استقالته بعدها بساعات قليلة.

ومنذ بداية تولي هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية، شن معارك عديدة على مؤدي المهرجانات والأغاني المسفة، وعمل على محاربة موجة الانفلات داخل الوسط الفني، ولعل أبرز تلك المعارك كانت مع «حسن شاكوش وحمو بيكا وعمرو كمال» بداية من الأغنية الشهيرة «بنت الجيران» التي حققت ملايين المشاهدات.

أزمة «بنت الجيران»

أغنية بنت الجيران احتوت كلماتها على «خمور وحشيش»، الأمر الذي رفضه هاني شاكر، وهاجمه في عدد من اللقاءات والتصريحات، إلا أن الأزمة الكبرى للأغنية جاءت خلال غنائها على ستاد القاهرة في حفل عيد الحب عام 2020، ما أغضب عددا كبيرا من الفنانين والغيورين على الفن المصري بسبب كلماتها المسيئة.

وتصاعدت أزمة «بنت الجيران» لتصل إلى حظر التعامل مع مطربي المهرجانات بقرار من هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لذلك القرار، إلا أنه بعد عدة اعتذارات ووعود من حسن شاكوش وعمر كمال بالالتزام بكلمات وموسيقى بعيدة عن الاسفاف أعطى لهما «شاكر»، فرصة جديدة بالعودة للغناء.

إيقاف حسن شاكوش

وبعد عودة حسن شاكوش للغناء مرة أخرى، دخل في مشادة جديدة مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، وهاجم كل منهما الآخر على المسرح في إحدى الحفلات، الأمر الذي جعل هاني شاكر يوقف حسن شاكوش مجددًا.

لم تختلف كثيرًا أزمة حمو بيكا مع الفنان هاني شاكر، التي بدأها الأول حينما صور بثا مباشرا عبر صفحته على «فيس بوك» داخل نقابة الموسيقيين، وأساء خلاله لأعضائها مدعيًا أنهم طلبوا منه مبالغ مالية للالتحاق بالنقابة، ووصفهم بأنهم غير فنانين، بل زاد الأمور سوءا بتهديده بتكسير النقابة، وذلك اعتراضا منه على قرار وقفه عن الغناء.

حكم قضائي ضد حمو بيكا

ونتيجة لفعل حمو بيكا، صدر ضده حكم من محكمة الدخيلة بالحبس سنتين مع الشغل، بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها النقابة في حقه، إلا أنه بعد عدة اعتذرات قدمها مؤدي المهرجانات لأعضاء النقابة وهاني شاكر، قبلت النقابة اعتذاره وتنازلوا عن الدعوى حفاظا على مستقبله وأسرته.

إيقاف عمر كمال

وقرر هاني شاكر، إيقاف عمر كمال، مؤدي المهرجانات أكثر من مرة أيضًا، بسبب إهانته له عبر بث مباشر بصفحته على «فيس بوك» بلفظ خارج، ومرة أخرى حينما غير كلمات أغنيته «بنت الجيران» لـ«أشرب تمور وحليب» في حفله بالسعودية، الأمر الذي أغضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفه للتغيير: «لايقة على الأرض الطاهرة»، ليحال عمر كمال للتحقيق بقرار من نقيب المهن الموسيقية.

منع مؤدي المهرجانات من الغناء

وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدر هاني شاكر قرارا بمنع الغناء لعدد من مؤدي المهرجانات بقرار جماعي من النقابة، وهم «حسن شاكوش، حمو بيكا، كزبرة وحنجرة، مسلم، مصطفى زكريا، أبوليلة، فيلو، أحمد موزة، ريشة كوستا، سمارة، حمو طيخا، ولاد سليم، شواحة، الزعيم، العصابة، علاء فيفتي، مجدي شطة، فرقة الكعب العالي، شكل، عمرو حاحا ووزة مطرية»، ومنعهم من العمل لحين اجتيازهم اختبارات النقابة.

خطوة جديدة اتخذها هاني شاكر، خلال توليه منصب نقيب المهن الموسيقية لمحاربة الذوق المتدني والانفلات الفني، بوضع عدة شروط لعودة عمل مؤدي المهرجانات الممنوعين من العمل، على أن يُلغى التصريح السنوي لمن لا يلتزم منهم.

شروط لمؤدي المهرجانات

وجاءت شروط النقابة لعودة عمل مؤدي المهرجانات أولها تغيير الأسماء الغريبة لمؤدي المهرجانات، والالتزام بالأخلاقيات والقيم على المسرح، تقديم موقف التجنيد والشهادات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالنقابة، وأخيرا اجتياز الاختبارات الصوتية أمام لجنة نقابة المهن الموسيقية.

وبعد استقالة الفنان هاني شاكر، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا رسميًا برفض استقالة نقيبها، وطالبوه باستكمال مسيرته كنقيب للموسيقيين، الأمر نفسه الذي قرره الاتحاد العام للنقابات الفنية، برفض استقالة الفنان الكبير.