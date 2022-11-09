«الصحة» تكشف طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية: ما تخرجش من بيتك لو حسيت بأعراض

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها عند الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهضة بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، لافتة الى أن الإنفلونزا الموسمية تصيب جميع الفئات العمرية.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض أعراض الإنفلونزا الموسمية في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة ، والكحة التى تستمر لمدة 10 أيام.

وعن الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، قالت الوزارة إن لا بد من غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل تناول الطعام وبعده، وبعد الخروج من المرحاض، وبعد السعال والعطس وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.

الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وتابعت الوزارة إن لا بد من تغطية الفم والأنف بواسطة يديك عند السعال أو العطس، والأفضل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام، موجهة بعدم الخروج من المنزل عند الشعور بهذه الأعراض.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الدواء المصرية من شراء الأدوية من خلال الإعلانات التي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، إن هناك عبوات مغشوشة من الأدوية يتم الترويج لها، ويكون من الصعب على المواطن اكتشاف العبوات المغشوشة والمقلدة نظرا للتشابه الشديد في الشكل الظاهري لها مع المستحضر الأصلي. ​​

وأكدت هيئة الدواء أهمية شراء الأدوية من الصيدليات، لأنها المصدر الآمن لتوفير دواء ذو جودة وفاعلية ومأمونية عالية.