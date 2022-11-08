«الصحة»: بروتوكول كورونا يعالج جميع المتحورات.. والوضع الوبائي مستقر

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنَّ الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر في مصر، ولم يعد هناك حالات شديدة الخطورة أو متوسطة وكل الحالات أصبحت إصابتها بسيطة للغاية، مضيفًا أنَّ هذا الوضع الوبائي المستقر لا يغني عن الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة والتطعيمات بشكل منتظم سواء الجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

المتحوران BQ1 وBQ1.1

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، لـ«الوطن»، أنَّه لا يوجد تحديث لبروتوكول علاج كورونا في الفترة الحالية، مبينًا أنَّ كل تحديث تجريه اللجنة العلمية للبروتوكول يتمّ الإعلان عنه، وبشان المتحوران (BQ1) و(BQ1.1) وهما ليس بالخطورة الشديدة ويصيبان الجهاز التنفسي العلوي، والبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا يتعامل مع هذه المتحوّرات حتى الآن.

وأكّد «حسني»، أنَّ ظهور المتحوّرات ليس بأمر غير متوقع، التحوّر سمة الفيروسات التنفسية، وهناك وعي كبير لدى المواطن المصري في التوقيت الحالي للتعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ معظم الحالات في التوقيت الحالي هي إنفلونزا موسمية نتيجة للتقلبات الجوية وتغير الفصول.

استقرار الوضع الوبائي في مصر

وأشار «حسني» إلى تسجيل صفر وفيات وإصابات بالفعل في عدد من المحافظات، متابعًا «علينا الاستمرار لثبات الاستقرار في مصر، وخلال فصل الشتاء سيكون هناك زيادة في أعداد الإصابات بشكل غير ملحوظ وعلى المواطنين التوسع في التطعيمات سواء بلقاحات كورونا أو الإنفلونزا الموسمية».

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ الدولة المصرية تتحرك بشكل احترافي في جائحة فيروس كورونا، من خلال توفير جميع أنواع اللقاحات وأدوية علاج كورونا على مدار الجوائح السابقة لم نعان من نقص أي نوع من أنواع الأدوية داخل المستشفيات.