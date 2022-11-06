«الصحة»: خدمات طبية لـ145 ألف متردد على العيادات التخصصية في الغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ145 ألفا و600 متردد على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية خلال أكتوبر 2022، وعددها 200 عيادة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة.

خدمات طبية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات «القلب، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والعلاج الطبيعي، والنساء، والجلدية، والأسنان، والباطنة، وطب وتنظيم الأسرة، والأطفال، وغير القادرين»، إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعات والتحاليل.

وأضاف عبدالغفار، أنّ العيادات التخصصية تقدّم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 29 ألفا و755 مترددا خلال أكتوبر الماضي، فضلا عن عقد 1580 ندوة توعوية داخلية وخارجية للمواطنين المستهدفين البالغ عددهم 35 ألفا و345 ألف مواطن.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل صحة الغربية، أنّ اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها، يأتي وفقا لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث جرى إطلاق العيادات في مراكز «السنطة، محلة أول، ومحلة ثان، وطنطا أول، وطنطا ثان، وسمنود، وكفر الزيات، وقطور، وبسيون، وزفتى»، مؤكدا توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلا عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

حملات للمرور على العيادات

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى استمرار حملات المرور المكثف على العيادات للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، فضلا عن التأكد من انتظام الفرق الطبية، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.